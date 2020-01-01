Arayış Berdan Ber

9786057869500

362821

Arayış

Puslu Yayıncılık

11.90

Kitabımız her sürecin bir yolculuk olduğunu, her amacın bir son olmadığını ve mutluluğa ulaşmanın en önemli anahtarının ‘’farkındalık’’olduğunu vurgulamayı satırlarıyla dert edinmiştir !

Sayfaların damarlarında akan farkındalık, bedenimizdeki auranın alanını genişleterek, tecrübelerin ve sorgulamanın bitmeyeceği bir arayışa sürüklerken, ‘denge’ kavramının koruyucu gücünü anlatmayı, sevginin diline teslim edecektir.

Önyargılardan her daim uzaklaşarak, keşfetmenin, kendiyle rekabetçi bir duruş sergileyerek, kendi önünden egosunu çekmenin, mutluluğa ulaşmak için ilk anahtarı tutma eylemini tattırmaya çalışacaktır.

Şimdi her günün en güzel ilk eylemi olan ‘göz kapaklarımızı açarak’ ARAYIŞ’a başlayabiliriz…