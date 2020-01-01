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Arayış Berdan Ber

Arayış

Berdan Ber Puslu Yayıncılık
Liste Fiyatı : 17,00
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9786057869500
362821
Arayış
Arayış
Puslu Yayıncılık
11.90

Kitabımız her sürecin bir yolculuk olduğunu, her amacın bir son olmadığını ve mutluluğa ulaşmanın en önemli anahtarının ‘’farkındalık’’olduğunu vurgulamayı satırlarıyla dert edinmiştir !

 

Sayfaların damarlarında akan farkındalık, bedenimizdeki auranın alanını genişleterek, tecrübelerin ve sorgulamanın bitmeyeceği bir arayışa sürüklerken, ‘denge’ kavramının koruyucu gücünü anlatmayı, sevginin diline teslim edecektir.

 

Önyargılardan her daim uzaklaşarak, keşfetmenin, kendiyle rekabetçi bir duruş sergileyerek, kendi önünden egosunu çekmenin, mutluluğa ulaşmak için ilk anahtarı tutma eylemini tattırmaya çalışacaktır.

 

Şimdi her günün en güzel ilk eylemi olan ‘göz kapaklarımızı açarak’ ARAYIŞ’a başlayabiliriz…

  • Açıklama

    • Kitabımız her sürecin bir yolculuk olduğunu, her amacın bir son olmadığını ve mutluluğa ulaşmanın en önemli anahtarının ‘’farkındalık’’olduğunu vurgulamayı satırlarıyla dert edinmiştir !

       

      Sayfaların damarlarında akan farkındalık, bedenimizdeki auranın alanını genişleterek, tecrübelerin ve sorgulamanın bitmeyeceği bir arayışa sürüklerken, ‘denge’ kavramının koruyucu gücünü anlatmayı, sevginin diline teslim edecektir.

       

      Önyargılardan her daim uzaklaşarak, keşfetmenin, kendiyle rekabetçi bir duruş sergileyerek, kendi önünden egosunu çekmenin, mutluluğa ulaşmak için ilk anahtarı tutma eylemini tattırmaya çalışacaktır.

       

      Şimdi her günün en güzel ilk eylemi olan ‘göz kapaklarımızı açarak’ ARAYIŞ’a başlayabiliriz…

      Stok Kodu
      :
      9786057869500
      Boyut
      :
      13,5 x19,5
      Sayfa Sayısı
      :
      160
      Basım Yeri
      :
      İstanbul
      Baskı
      :
      1
      Basım Tarihi
      :
      2020
      Kapak Türü
      :
      Ciltsiz
      Kağıt Türü
      :
      2. Hamur Kağıt
      Dili
      :
      Türkçe
      Kişisel Gelişim    Berdan Ber    Berdan    Puslu Yayıncılık    Arayış    Roman   
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      Genel Toplam
      Tek Çekim
      11,90   
      11,90   
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